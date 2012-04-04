Премьер-министр Украины Николай Азаров пригласил Азербайджан к участию в проекте «Викинг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня в Баку в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде.

«Мы приглашаем Азербайджан участвовать в работе этого транспортного коридора», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что с участием Азербайджана более широко друг для друга откроются рынки Европы и Центральной Азии.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование.

За январь-февраль 2012 года поездом «Викинг» по железным дорогам Украины перевезено 1,991 TEU, по территории Беларуси перевезено 8,7 тыс. TEU. По территории Литвы в 2011 году «Викинг» перевез 56 тыс. TEU - на 34% больше, чем в 2010 году.