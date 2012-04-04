УЗ направляет около 300 млн грн в год на содержание ж/д переездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ежегодно направляет на содержание железнодорожных переездов около 300 млн грн и еще более 40 млн грн - на оснащение переездов новейшими техническими средствами.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Содержание и оснащение железнодорожных переездов «Укрзализныця» финансирует только за собственные средства», - отмечают в «Укрзализныце».

По словам первого заместителя начальника главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Владимира Крота, на железных дорогах Украины около 5,5 тыс. железнодорожных переездов, из них почти 1,5 тыс. имеют дежурного работника и 4,2 тыс. оборудованы устройствами сигнализации.

В то же время, на малодеятельных участках, где за сутки курсирует небольшое количество поездов, о приближении поезда к переезду сообщают только дорожные знаки.

Сегодня в Украине 411 переездов оборудованы системами с 4 шлагбаумами, которые полностью перекрывают проезжую часть. Кроме того, 5 переездов дополнительно оснащен заградительными барьерными установками.

В то же время, нарушители во многих случаях пытаются объехать шлагбаум, въезжая в сторону движущегося поезда.

«Бывают случаи, когда автомобиль въезжает в сторону последнего вагона грузового поезда, длина которого около 1 км. Каждая пятая ДТП происходит вне железнодорожного переезда или там, где его нет вообще. Есть умельцы, которые пытаются переехать пути там, где вдоль железнодорожного пути идет поле или лесополоса, но никому еще не удалось, это технически невозможно », - отметил В.Крот.

С начала 2012 года на железнодорожных переездах и путях уже произошло 22 ДТП, в которых один человек погиб и семеро травмированы.