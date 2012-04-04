ПЖД сотрудничает с местными органами власти в вопросах обеспечения региональных перевозок

Руководство Приднепровской железной дороги открыто для конструктивного сотрудничества с местными органами власти всех уровней по вопросам обеспечения пассажирских перевозок в регионах, которые обслуживает магистраль. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в марте этого года по просьбе руководства Запорожской облгосадминистрации возобновлено движение поездов по маршруту Мелитополь - Нововеселая - Федоровка - Верхний Токмак - Мелитополь.

В ответ на обращение поселковой общины с 19 марта восстановлена остановка пригородного электропоезда № 6534 сообщением Запорожье - Днепропетровск на станции Славгород (Синельниковский район Днепропетровской области).

Для удобства жителей областного центра пригородные электропоезда № 6172 \\\\ 6173 и 6174 \\\\ 6175 сообщением Днепропетровск - Красноград-Днепропетровск с 1 апреля снова начали курсировать с железнодорожного вокзала Днепропетровск-Главный.

«ПЖД стремится привлечь местные органы власти к формированию социального заказа на пассажирские перевозки, согласно которому будут определяться целевые маршруты, объемы перевозок, уровень тарифов, категории и объемы льготных перевозок и, соответственно, объемы субсидирования этих затрат», - говорится в сообщении пресс-центра дороги.