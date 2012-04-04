На ПЖД зафиксировано 11 случаев повреждения пассажирских составов

С начала 2012 года на Приднепровской железной дороге зафиксировано 11 попыток несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта и умышленного повреждения пассажирских составов, которые нанесли магистрали ущерб на сумму 18,4 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в частности, неизвестные злоумышленники разрисовали вагоны пригородных электропоездов на станции Мудреная и Днепропетровск. Случаи вандализма в вагонах пригородных электропоездов зафиксированы на станции Верховцево.

ПЖД призывает граждан не вмешиваться в работу железнодорожного транспорта. Ведь даже незначительное повреждение вагонов, окон и дверей приводит к серьезным затратам на восстановительные работы, к задержкам поездов и несет потенциальную угрозу здоровью и жизни пассажиров и железнодорожников.