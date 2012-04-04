"АэроСвит" переводит рейсы Киев-Москва-Киев в терминал Е аэропорта "Шереметьево"

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" с 16 апреля 2012 года переводит обслуживание всех рейсов Киев-Москва-Киев в аэропорту "Шереметьево" (г. Москва) из терминала С в терминал Е.

Как говорится в сообщении компании, которым располагает УНИАН, смена терминала позволит улучшить стыковки с рейсами российского авиаперевозчика "Аэрофлот", который является код-шеринговым партнером "АэроСвита", поскольку терминал Е соединен галереей с терминалом D "Аэрофлота".

Кроме того, терминал Е оптимально расположен с учетом доступа пассажиров к скоростным поездам "Аэроэкспресс".

"АэроCвит" также планирует перевести в терминал Е рейсы из Донецка и Днепропетровска.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны.

Компания "АэроСвит" является крупнейшим авиаперевозчиком между Украиной и Российской Федерацией. "АэроСвит" обслуживает регулярные линии в Москву, Санкт-Петербург и Калининград, сезонные маршруты в Новосибирск, Нижневартовск и Краснодар. В летний период 2012 г. компания планируется открыть несколько новых воздушных направлений в города России.

В рамках программы обновления среднемагистрального флота «АэроСвит» заказал у компании Boeing 11 самолетов Next Generation 737. Первый из них, Boeing 737-800 NG, пополнил парк компании в конце марта, второй самолет этого же типа ожидается в апреле-мае. С учетом уже поставленного воздушного судна, «АэроСвит» оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767, 20 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

Международный терминал Е в аэропорту "Шереметьево" был открыт весной 2010 года. Вместе с терминалами D, F и железнодорожной станцией "Аэроэкспресс" он входит в единый Южный терминальный комплекс (ЮТК). Скоростные поезда "Аэроэкспресс" регулярно курсируют между аэропортом и Белорусским вокзалом.