В аэропорту Франкфурта запрещены ночные полеты

Брюссель. Немецкий суд подтвердил запрещение на полеты с 23:00 до 5:00 утра в аэропорту Франкфурта.

Об этом сообщает сегодня AFP.

Согласно сообщению, это решение было одобрено административным судом Лейпцига, который подтвердил предыдущее решение суда Хессе, принятое в октябре 2011 г.

Против ночных полетов выступали ассоциации соседей аэропорта, которые добивались этого запрещения на протяжении многих лет.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшим аэропортом Германии и третьим по величине аэропортом в Европе.

Эксперты утверждают, что нынешнее решение о запрещении ночных полетов может иметь негативные последствия, прежде всего, для грузовых перевозок компании Lufthansa.