Правила перерегистрации авто в странах-членах ЕС могут упростить

Брюссель. Европейская комиссия предлагает упростить правила перерегистрации автомобилей в странах-членах ЕС в случаях, когда автомобили пересекают границы стран-членов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопрос транспорта, Антонио Тайани, об этом идет речь в новом проекте регуляции, одобренном Комиссией сегодня.

“Это предложение касается перевозки автомобиля, зарегистрированного в одной стране-члене, в другую страну-член”, - сказал он.

“Нужно понять насколько широкий этот феномен. Ежегодно 3,5 млн машин перемещаются из одной в другую страну, и их нужно регистрировать опять”, - прибавил А.Тайани.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что требование к регистрации автомобиля в новой стране-члене при перемещении является одной из главных проблем функционирования единственного европейского рынка.

В соответствии с подготовленными предложениями, граждане ЕС, которые проводят отпуск в другой стране - члене ЕС, не должны будут регистрировать свой автомобиль там. Кроме того, при изменении постоянного местожительства, граждане будут иметь 6 месяцев на перерегистрацию автомобилей; при покупке машин, которые были в использовании в другой стране - члене ЕС, граждане не должны будут проходить обязательный технический контроль в стране своего проживания; граждане, которые работают в другой стране - члене ЕС и пользуются служебным автомобилем, не должны будут перерегистрировать его в стране своего проживания; компании по предоставлению автомобилей в аренду получат возможность направлять свои автомобили в другие страны - члены ЕС на период до шести месяцев без перерегистрации; транспортные компании получат право регистрировать автомобили в стране, где находится главный офис компании.

Как отметил А.Тайани, теперь предложение должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС.