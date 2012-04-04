Польская РКР не успевает использовать выделенные ей ЕС средства - СМИ

Варшава. Польская железнодорожная компания РКР не успевает использовать выделенные ей Евросоюзом в рамках программ помощи Польше на 2007-2013 гг. средства, потери от которых составят по разным прогнозам от 0,4 до 1,8 млрд евро.

Об этом пишет в среду польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на рапорт Европейской комиссии.

По данным газеты, принадлежащая государству компания потратила только 3% из 4,8 млрд евро, которые зарезервировал для нее Евросоюз в текущем бюджете европейского объединения.

"Авторы рапорта подготовили три сценария: самый худший, нейтральный и оптимистический. В первом РКР потеряет 1,8 млрд евро, во втором - 1,2 млрд евро, в третьем - 400 млн евро", - отмечает издание.

Представители польской железной дороги объясняют проблемы с использованием средств Евросоюза трудными и длительными процедурами из-за плохого законодательства и отсутствие средств до финансирования (ЕС выделяет деньги на условиях софинансирования проекта польским государством - УНИАН).

Справка УНИАН. Польское правительство создало акционерное общество PKP S.A., которое на 100% остается в госсобственности, в 2001 году в рамках реформирования железнодорожного транспорта Польши.

Главным заданием компании, в которую входят специализированные "дочки", является развитие группы и подготовка к приватизации.

PKP принадлежит вся железнодорожная инфраструктура в стране, более 1 млн кв. м недвижимости, более 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов.

PKP, которая входит в четверку крупнейших железнодорожных компаний Европы, также является одним из крупнейших в Польше работодателем - на нее работают более 90 тыс. человек.