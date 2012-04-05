«Укрзализныця» разъясняет нюансы дифференцированного тарифа на проезд
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины напоминает, что повышение тарифов на проезд железнодорожным транспортом касается только купейных вагонов, а также вагонов первого класса скоростных поездов, которые приравниваются к ним (таких как, например, «Столичный экспресс»). В абсолютных показателях повышение тарифов будет колебаться от 2 до 20 гривень, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Также стоимость проезда железнодорожным транспортом будет зависеть от индексов, устанавливаемых в зависимости от календарного периода и дня недели. Под указанную индексацию подпадают билеты на все категории вагонов (СВ, купейные, плацкартные, общие, в первый, второй и третий класс скоростных поездов), кроме пригородных поездов.
За счет вводимых понижающих индексов на календарные периоды пониженного спроса и дни недели пассажир будет иметь возможность выехать даже по более низкой цене, чем была до 2 апреля. Повышение не коснется «социальных видов перевозок», к которым относятся плацкартные вагоны и электрички.
НАПРИМЕР:
До подорожания проезд в купейном вагоне поезда № 63 Харьков-Киев (тариф, страховка, НДС, комиссионный сбор, постель) стоил 141 гривню 74 копейки. В период со 2 апреля по 27 апреля (с учетом календарного коэффициента) купейный билет будет стоить:
- Понедельник, четверг, суббота - 153 гривни 24 копейки;
- Вторник, среда - 140 гривен 48 копеек;
- Пятница, воскресенье - 165 гривен 97 копеек.
Самым дешевым проезд в купейном вагоне этого поезда будет 9 мая. В это время совпадает несколько факторов - самый низкий календарный период плюс самый низкий период по дню недели. Стоимость проезда будет составлять 116 гривен и 2 копейки (меньше на 25 гривен 72 коп.).
Также можно рассмотреть стоимость проезда в купейном вагоне поезда № 343 Харьков-Киев. До подорожания купейный билет (тариф, страховка, НДС, комиссионный сбор, постель) стоил 94 гривни 16 копеек.
В период со 2 апреля по 27 апреля (с учетом календарного коэффициента) купейный билет будет стоить:
- Понедельник, четверг, суббота - 100 гривень 25 копеек;
- Вторник, среда - 92 гривни 90 копеек;
- Пятница, воскресенье - 107 гривень 56 копеек.
Самым дешевым билет в купе этого поезда будет 9 мая - 78 гривен 69 копеек.
Также приведем пример, как будет изменяться цена плацкартного билета на этот же поезд (с учетом календарного коэффициента) в зависимости от дня недели. В период со 2 апреля по 27 апреля (с учетом календарного коэффициента) плацкартный билет будет стоить:
- Понедельник, четверг, суббота - 67 гривень 8 копеек;
- Вторник, среда - 63 гривни 7 копеек;
- Пятница, воскресенье - 71 гривня 8 копеек.
Самым дешевым проезд в купейном вагоне этого поезда будет 9 мая. В это время совпадает самый низкий календарный период плюс самый низкий период по дню недели. Стоимость проезда будет составлять 55 гривен 28 копеек.
Напомним, что со 2 апреля 2012 года, в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 19.03.2012 № 170 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутригосударственном сообщении», тариф на проезд в купейных вагонах и вагонах первого класса скоростных поездов был увеличен на 6,9%. До конца года тариф вырастет еще дважды – по 3,4% с 1 июля и с 1 октября. В целом за год тарифы вырастут на 14,3%.
Справка: Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины определены 13 разных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. При определеннии стоимости проездного документа на коэффициент будет умножаться не цена билета, а тариф, который является одной из составляющих стоимости билета, вместе с НДС, обязательным страховым сбором и комиссионным сбором.
Наибольший коэффициент будет действовать летом - с 1 июня по 31 августа. Наименьший - 31 декабря.
Коэффициенты гибкой регуляции по календарным периодам
Период отправления поезда
Количество дней
Коэффициент индексации
01.01 - 20.01
20
1,02
21.01 - 31.01
11
0,86
01.02 - 29.02
29
0,95
01.03 - 31.03
31
1,01
01.04 - 27.04
27
1,02
28.04 - 08.05
11
1,03
09.05
1
0,8
10.05 - 31.05
22
1,01
01.06 - 31.08
92
1,07
01.09 - 30.09
30
1,02
01.10 - 24.12
85
0,93
25.12 - 30.12
6
1,1
31.12
1
0,7
Также на цену билета будет влиять день недели, в который пассажир начинает путешествие. Эти коэффициенты так же касаются всех категорий вагонов, кроме электричек.
Коэффициенты регуляции стоимости проезда по дням недели
Понедельник, четверг, суббота
Вторник и среда
Пятница и воскресенье
без коэффициента
0,9
1,1