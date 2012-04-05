«Укрзализныця» разъясняет нюансы дифференцированного тарифа на проезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины напоминает, что повышение тарифов на проезд железнодорожным транспортом касается только купейных вагонов, а также вагонов первого класса скоростных поездов, которые приравниваются к ним (таких как, например, «Столичный экспресс»). В абсолютных показателях повышение тарифов будет колебаться от 2 до 20 гривень, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Также стоимость проезда железнодорожным транспортом будет зависеть от индексов, устанавливаемых в зависимости от календарного периода и дня недели. Под указанную индексацию подпадают билеты на все категории вагонов (СВ, купейные, плацкартные, общие, в первый, второй и третий класс скоростных поездов), кроме пригородных поездов.

За счет вводимых понижающих индексов на календарные периоды пониженного спроса и дни недели пассажир будет иметь возможность выехать даже по более низкой цене, чем была до 2 апреля. Повышение не коснется «социальных видов перевозок», к которым относятся плацкартные вагоны и электрички.

НАПРИМЕР:

До подорожания проезд в купейном вагоне поезда № 63 Харьков-Киев (тариф, страховка, НДС, комиссионный сбор, постель) стоил 141 гривню 74 копейки. В период со 2 апреля по 27 апреля (с учетом календарного коэффициента) купейный билет будет стоить:

- Понедельник, четверг, суббота - 153 гривни 24 копейки;

- Вторник, среда - 140 гривен 48 копеек;

- Пятница, воскресенье - 165 гривен 97 копеек.

Самым дешевым проезд в купейном вагоне этого поезда будет 9 мая. В это время совпадает несколько факторов - самый низкий календарный период плюс самый низкий период по дню недели. Стоимость проезда будет составлять 116 гривен и 2 копейки (меньше на 25 гривен 72 коп.).

Также можно рассмотреть стоимость проезда в купейном вагоне поезда № 343 Харьков-Киев. До подорожания купейный билет (тариф, страховка, НДС, комиссионный сбор, постель) стоил 94 гривни 16 копеек.

В период со 2 апреля по 27 апреля (с учетом календарного коэффициента) купейный билет будет стоить:

- Понедельник, четверг, суббота - 100 гривень 25 копеек;

- Вторник, среда - 92 гривни 90 копеек;

- Пятница, воскресенье - 107 гривень 56 копеек.

Самым дешевым билет в купе этого поезда будет 9 мая - 78 гривен 69 копеек.

Также приведем пример, как будет изменяться цена плацкартного билета на этот же поезд (с учетом календарного коэффициента) в зависимости от дня недели. В период со 2 апреля по 27 апреля (с учетом календарного коэффициента) плацкартный билет будет стоить:

- Понедельник, четверг, суббота - 67 гривень 8 копеек;

- Вторник, среда - 63 гривни 7 копеек;

- Пятница, воскресенье - 71 гривня 8 копеек.

Самым дешевым проезд в купейном вагоне этого поезда будет 9 мая. В это время совпадает самый низкий календарный период плюс самый низкий период по дню недели. Стоимость проезда будет составлять 55 гривен 28 копеек.

Напомним, что со 2 апреля 2012 года, в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 19.03.2012 № 170 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутригосударственном сообщении», тариф на проезд в купейных вагонах и вагонах первого класса скоростных поездов был увеличен на 6,9%. До конца года тариф вырастет еще дважды – по 3,4% с 1 июля и с 1 октября. В целом за год тарифы вырастут на 14,3%.

Справка: Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины определены 13 разных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. При определеннии стоимости проездного документа на коэффициент будет умножаться не цена билета, а тариф, который является одной из составляющих стоимости билета, вместе с НДС, обязательным страховым сбором и комиссионным сбором.

Наибольший коэффициент будет действовать летом - с 1 июня по 31 августа. Наименьший - 31 декабря.

Коэффициенты гибкой регуляции по календарным периодам

Период отправления поезда Количество дней Коэффициент индексации 01.01 - 20.01 20 1,02 21.01 - 31.01 11 0,86 01.02 - 29.02 29 0,95 01.03 - 31.03 31 1,01 01.04 - 27.04 27 1,02 28.04 - 08.05 11 1,03 09.05 1 0,8 10.05 - 31.05 22 1,01 01.06 - 31.08 92 1,07 01.09 - 30.09 30 1,02 01.10 - 24.12 85 0,93 25.12 - 30.12 6 1,1 31.12 1 0,7

Также на цену билета будет влиять день недели, в который пассажир начинает путешествие. Эти коэффициенты так же касаются всех категорий вагонов, кроме электричек.

Коэффициенты регуляции стоимости проезда по дням недели