Реформирование "Укрзализныци": евробонды опередят акции?

Правительство Украины в текущем году не выходило на рынок внешних заимствований, хотя согласно обнародованной программе на 2012 год, Минфин собирался выпустить евробонды в марте почти на 1,5 млрд долл. В целом до конца года ведомство должно разместить внешние облигации на 3,5 млрд долл. при общем объеме выплат по внешнему госдолгу 5,3 млрд долл. с учетом обязательств перед МВФ. В середине марта представители Минфина сообщили, что технически не успеют до конца месяца выпустить ранее анонсированные ценные бумаги. Эксперты же считают, что неблагоприятная ситуация на мировом финансовом рынке также не способствует скорому выпуску сувереном своих евробондов. В этой связи, в частности, вызывает интерес план выпуска еврооблигаций железными дорогами Украины. Сумма заимствований может составить более 1 млрд долларов, но выпуск ценных бумаг совпал с серьезной реформой железнодорожной отрасли и акционированием «Укрзализныци». Успех обоих процессов будет зависеть от того, насколько они будут слажены.

Ценные бумаги на старте

Общая заявленная сумма заимствований железных дорог составит 1,025 млрд долларов. Южная и Донецкая железные дороги намерены выпустить евробонды на 250 млн долларов каждая, Приднепровская - 175 млн долларов, Юго-Западная - 150 млн долларов, Одесская - 125 млн долларов, Львовская - 75 млн долларов. Менеджером по размещению всех евробондов, скорее всего, станет банк Morgan Stanley. Именно его почти все заявители отобрали для организации и привлечения заимствований.

Между тем, сроки выпуска евробондов пока окончательно не определены. Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак заявил о проведении переговоров и консультаций по данному вопросу, которые должны завершиться в мае текущего года. Впрочем, ранее министр инфраструктуры Борис Колесников отмечал, что «Укрзализныця» выйдет с евробондами на внешний рынок в декабре 2011 года.

А вот сроки акционирования железной дороги более конкретны. Как рассказал координатор реформирования транспортной отрасли Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины Александр Кава, акционерное общество на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») будет создано в течение 10 месяцев со дня вступления в силу Закона «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования». Этот документ вступил в силу 22 марта 2012 года, значит, к началу 2013-го ПАО должно заработать.

Начнут самостоятельно

В структуру ПАО должны войти все железные дороги, которые на сегодня готовятся к выпуску еврооблигаций как самостоятельные субъекты хозяйствования. Впрочем, эксперты не считают, что акционирование негативно отразится на привлекательности ценных бумаг.

Аналитик ИГ «АРТ Капитал» Олег Иванец отмечает, что с точки зрения инвестора без упомянутого закона инвестпривлекательность «Укрзализныци» равна нулю, так как компания не владеет реальными активами. «Акционирование должно решить этот вопрос, «Укрзализныця» должна стать холдинговой компанией, владеющей всеми активами государства в сфере ж/д транспорта, в первую очередь, региональных железных дорог», - говорит эксперт.

По словам Кавы, закон об акционировании значительно повышает инвестиционную привлекательность «Укрзализныци» - юридическая форма акционерного общества гораздо понятнее для инвестиционного сообщества, чем госадминистрация с хозяйственными функциями, как это есть на сегодня. «Железные дороги не будут ликвидированы, а просто вольются в создаваемое ПАО «Украинские железные дороги», которое станет правопреемником обязательств существующих сейчас шести железных дорог», - подчеркивает эксперт.

Старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Иван Харчук считает, что акционирование УЗ поможет размещению еврооблигаций украинских железных дорог и повысит ликвидность выпусков. «Акционирование сделает отчетность компании более доступной для анализа», - отмечает аналитик.

С ним согласна старший научный сотрудник Центра экономических исследований Ирина Коссе: «Акционирование железной дороги позволяет установить более прозрачную структуру железнодорожного хозяйства, а шаги в сторону прозрачности в любом случае повышают инвестиционную привлекательность предприятия и позволят привлечь частные инвестиции в отрасль».

К евробондам дорога длинная

Аналитики склонны предполагать, что самостоятельный выход железных дорог на рынки заимствований как раз и был обусловлен тем, что процесс акционирования может продлиться значительно дольше, чем планируемые 10 месяцев.

«Инвесторы, купившие облигации региональных дорог, ничего не потеряют, - считает Иванец. - Скорее всего, после завершения реформы «Укрзализныця» выпустит облигации для погашения облигаций своих «дочек», однако это будет уже через 3-5 лет».

«Процесс реорганизации не должен помешать выпуску еврооблигаций дорог. Скорее, наоборот, инвесторы будут понимать, что по обязательствам ответит не отдельная небольшая железная дорога, а крупное интегрированное предприятие», - отмечает Коссе.

По мнению Кавы, акционирование может улучшить условия привлечения ресурсов. «Акционирование не повысит объем денег, которые намерены привлечь железные дороги, но может улучшить условия их привлечения. Иными словами средства можно будет привлечь под более низкий процент», - подчеркивает Кава.

Как будет развиваться процесс выпуска евробондов на фоне акционирования железных дорог, покажет время. Но эксперты уверены, что и евробонды отдельных дорог, и еврооблигации «Укрзализныци» будут востребованы рынком. Сообщение Козака о том, что выпуск будет открытым, сделает ценные бумаги еще более привлекательными.

«Выпуск будет довольно интересен инвесторам, так как бумаг в корпоративном секторе откровенно не хватает», - отмечает Иванец.

«Сотрудничество со всемирно известными компаниями для организации и привлечения заимствований, например, Morgan Stanley, должно ещё больше повысить привлекательность облигаций», - считает Коссе.

В то же время, как бы не были потенциально интересны для инвестора ценные бумаги железных дорог Украины, ожидать вливания денег в неэффективно работающую структуру не стоит. На сегодняшний день хозяйственная деятельность железнодорожного транспорта вызывает много вопросов и со стороны грузоотправителей, которые постоянно сталкиваются с нехваткой вагонов, и со стороны пассажиров, страдающих от дефицита билетов. Переломать эти традиции выходом на международный рынок заимствований без серьезной реорганизации перевозок невозможно. Вряд ли инвесторы захотят вложить деньги в предприятие, которое постоянно сетует по поводу убыточности пассажирских перевозок и нерадивости грузоотправителей, ведь такие жалобы демонстрируют потенциальным инвесторам, что процесс перевозок наладить почему-то никак не удается.

Анна Левченко (УНИАН)