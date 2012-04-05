Украина заняла 75-е место в мире по уровню развития ИКТ

Украина заняла 75-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом говорится в докладе «Глобальный отчет о развитии информационных технологий 2012: Жизнь в гиперсвязанном мире» Всемирного экономического форума.

Всемирный экономический форум опубликовал Индекс сетевой готовности 2011-2012 гг. (Networked Readiness Index 2011-2012), характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 142 странах мира и его влияние на государственную конкурентоспособность.

Украина в рейтинге стран мира по Индексу сетевой готовности 2011-2012 гг. заняла 75-е место, переместившись по сравнению с предыдущим рейтингом на 15 позиций выше (в рейтинге 2010-2011 гг. она занимала 90 место).

Возглавили рейтинг стран мира по Индексу сетевой готовности 2011-2012 гг., как и в предыдущем рейтинге, Швеция, Сингапур и Финляндия. На четвертом месте оказалась Дания, подвинув на пятое место Швейцарию. С 11-го на 6-е место переместились Нидерланды, Норвегия заняла 7-е место (9-е в прошлом рейтинге). Ухудшилась позиция США, которые заняли 8-е место по сравнению с 5-м местом в предыдущем рейтинге, на 9-м месте оказалась Канада (8-е в прошлом рейтинге), на 10 – Великобритания (15-е в предыдущем рейтинге).

Ухудшили свои позиции в рейтинге по Индексу сетевой готовности 2011-2012 гг. и быстро развивающиеся страны (БРИК): Китай занимает 51-е место (36-е в предыдущем рейтинге), Бразилия – 65-е (56-е в предыдущем рейтинге), Индия – 69-е (48-е в предыдущем рейтинге). Эти государства все еще сталкиваются с существенными вызовами, мешающими более активному внедрению и использованию ИКТ. Россия, которая также относится к группе стран БРИК, несколько улучшила свои позиции, заняв в рейтинге 56-е место (77-е место в предыдущем рейтинге).

Справка УНИАН. Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ, готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах. Расчетная часть Индекса выполнена на основании статистических данных международных организаций, таких как ООН, Международный союз электросвязи, Всемирный Банк и других, а также результатов ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, проводимого Всемирным экономическим форумом совместно с собственной сетью партнерских институтов (исследовательских и деловых организаций) в странах, ставших объектами исследования.