Техническим директором компании ВОЛЯ назначен Александр Гнидюк

Техническим директором компании ВОЛЯ, ведущего украинского общенационального телекоммуникационного провайдера, назначен Александр Гнидюк. Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Она отметила, что основные задачи, которые стоят перед А.Гнидюком, – это продолжение начатых проектов по техническому направлению. В частности, среди них: запуск телевидения высокой четкости HDTV в нескольких регионах Украины, проектирование и строительство сетевой инфраструктуры ВОЛИ для обеспечения высокого качества предоставляемых компанией услуг, централизация головных станций, модернизация региональных сетей.

По словам генерального директора компании ВОЛЯ Эрика Франке, перед техническим подразделением «стоят интересные и сложные задачи, реализация которых требует больших усилий, знаний и опыта». Он выразил уверенность, что успешный опыт работы А.Гнидюка в телекоммуникационных компаниях укрепит техническое направление компании ВОЛЯ и поможет достигнуть «наивысших результатов».

А.Гнидюк имеет более 10 летний опыт работы в сфере телекоммуникаций. Среди его профессиональных навыков – реализация проектов масштабных национальных сетей передачи данных, налаживание системы эксплуатации сетей телекоммуникаций, работа с территориально рассредоточенной инфраструктурой национального масштаба, включая региональные филиалы. Ранее занимал руководящие должности в ООО «Центр глобальных сообщений Украина», ООО «Украинские новейшие технологии» («FreshTel»), OOO «Голден Телеком».

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.