ВОЛЯ и National Geographic HD представляют проект «Дополненная реальность»

Впервые в Украине ВОЛЯ и National Geographic HD приглашают открыть мир телевидения высокой четкости в рамках уникального проекта «Дополненная реальность» (Augmented Reality), который пройдет в крупнейших торгово-развлекательных центрах Киева, Львова, Харькова, Днепропетровска и Севастополя.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Для того, чтобы как можно большее количество людей смогли оценить преимущества новейшего телевизионного стандарта высокой четкости HDTV, компания ВОЛЯ с 5 по 8 апреля в рамках проекта «Дополненная реальность», который реализован совместно с National Geographic HD, разместит в крупнейших торгово-развлекательных центрах пяти городов огромный плазменный экран, на котором присутствующие смогут увидеть себя, разгуливая в обществе динозавров или путешествуя пустынными лунными ландшафтами.

Данное мероприятие проходит в рамках внедрения HD-телевидения в Украине, качество изображения которого почти в пять раз выше по сравнению с обычным.

За последние два года количество приобретенных телевизоров, которые поддерживают стандарт Full HD, в Украине существенно выросло; одновременно с этим их владельцы сталкиваются с нехваткой контента в данном формате. Компания ВОЛЯ предлагает девять HD-телепрограмм. Также, благодаря сотрудничеству с телеканалом «Футбол», компания ВОЛЯ - единственный кабельный оператор в Украине, который с 1 июня будет транслировать канал «Футбол» в HD-формате, на котором будут показаны прямые трансляции всех матчей ЕВРО-2012.

Напомним, что 2 апреля 2012 года ВОЛЯ объявила об официальном запуске телевидения в формате высокой четкости HDTV во Львове, Харькове, Полтаве, Сумах, Днепропетровске и Севастополе. С учетом Киева абоненты ВОЛИ в семи городах Украины смогут пользоваться всеми преимуществами новейшего телевизионного стандарта.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.