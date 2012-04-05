НКРСИ создала рабочую группу по перестройке инфраструктуры доступа к Интернету

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), создала межведомственную рабочую группу относительно перестройки технологической инфраструктуры доступа к сети Интернет.

Об этом говорится в сообщении НКРСИ, переданном агентству УНИАН.

По словам председателя НКРСИ Петра Яцука, межведомственная рабочая группа будет работать над выполнением поручения Президента Украины от 21.03.2012 г. № 1-1/645, в котором идет речь о внедрении новейших технологий в сфере телекоммуникаций, которые отвечают международным стандартам, и обеспечении права свободного доступа граждан к сети Интернет.

В состав межведомственной рабочей группы войдут представители регулятора в сфере телекоммуникаций и информатизации, органов государственной власти, местного самоуправления и участников рынка.