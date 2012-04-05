В Киеве открыта транспортная развязка между Днепровским спуском и Набережным шоссе

Сегодня в Киеве было открыто движение на обновленной развязке на примыкании Днепровского спуска к Набережному шоссе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отныне нововыстроенная эстакада заменит неудобный светофорный поворот в сторону Парковой аллеи, который в течение длительного времени был основной причиной заторов на Набережном шоссе.

Эстакаду построили в чрезвычайно сжатые сроки, соблюдая при этом все нормы строительства, отмечается в сообщении.

Присутствовавший на открытии развязки глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов отметил, что решение о ее строительстве было принято летом прошлого года.

«И в настоящее время, в чрезвычайно сжатые сроки, новая развязка готова обеспечить бесперебойное движение в сторону центра. Я хотел бы поблагодарить мостостроителей, которые обеспечили для Киева еще одну транспортную победу», - отметил А.Попов.

Общая длина эстакады – немногим более 361 метра, при ее строительстве использовали исключительно строительные материалы украинского производства, строили киевские мостостроители. Важнейшей задачей реконструкции транспортной развязки является увеличение пропускной способности прямых потоков на Набережном шоссе, максимальное упрощение движения основных левоповоротных потоков и обеспечение безопасности движения транспорта.