Чиновники ЕЭП смогут пользоваться авто, произведенными только в России, Беларуси и Казахстане

Москва. Чиновники государств-членов Единого экономического пространства смогут пользоваться автомобилями, произведенными только в России, Беларуси и Казахстане.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир Путин сказал на заседании президиума правительства РФ.

«Мы вводим правило, согласно которому закупать автомобильную технику для государственных нужд, для муниципальных нужд за счёт бюджетов всех уровней будем только произведённую на территории Единого экономического пространства, то есть на территории России, Белоруссии и Казахстана», - сказал В.Путин.

Он также сообщил, что по предложению экологических организаций, в частности «Гринпис России», принято решение ввести утилизационный сбор, в том числе для автомобильной техники, завозимой в Россию по импорту.

По его словам, вопросы подобного рода после создания Таможенного союза и единого экономического пространства должны согласовывать с коллегами в Казахстане и Беларуси.

«Я сегодня переговорил с руководством обеих стран – и с президентами, и с председателями правительств: наши коллеги согласны с этим решением. Я бы просил Министерство экономического развития вступить в контакт на уровне министерств и довести это решение до практической реализации в рамках процедур единого экономического пространства», - сказал российский премьер.