Азаров подтвердил: водители могут не платить парковщикам

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что водители могут не платить парковщикам, если на стоянках не установлены паркоматы.

Об том написал на своей странице в Facebook.

"Хочу всех заверить, что постановление ПКМУ №1342 (относительно правил парковки транспортных средств) не будет отменено. Мы твердо стоим на позиции, что паркоматы должны быть установлены во всех городах Украины. Также хочу обратить внимание всех, что водители могут не платить парковщикам, поскольку эти действия рассматриваются как незаконные", - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что местные власти нужно мотивировать устанавливать паркоматы.

"Все не делается сразу. Чтобы окончательно навести порядок в этой сфере, нужно какое-то время. Но то, что отказываться от цивилизованного решения проблемы мы не собираемся – это точно", - подчеркнул глава правительства.

*** С 1 января 2012 года вступили в силу пункты 14 и 16 Правил парковки транспортных средств, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 года № 1342. Этими пунктами, в частности, определено, что площадки для платной парковки обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами из расчета не менее одного автомата на 10 мест для парковки, также на специально оборудованных площадках для платной парковки обязательно должны быть установлены автоматические въездные и выездные терминалы.