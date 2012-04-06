ПЖД за январь-март увеличила перечисления в бюджет на 5,9%

Приднепровская железная за январь-март 2012 г. увеличила относительно аналогичного периода прошлого года перечисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования на 5,9%, или на 38,768 млн грн - до 694,553 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, стабильная работа магистрали также позволила своевременно выплачивать зарплату своим работникам.

В частности, в госбюджет перечислено 368,852 млн грн, в том числе налога на прибыль – 125,85млн грн, НДС – 238,893 млн грн.

В местные бюджеты направлено 89,933 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 235,768 млн грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн человек.