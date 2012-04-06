Охрана железных дорог в марте раскрыла и предупредила 147 краж

Сотрудники оперативных групп военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в марте 2012 года раскрыли и предупредили 147 краж на сумму 292,8 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», больше всего было раскрыто и предупреждено краж на Приднепровской железной дороге - 62, Донецкой - 27, Львовской - 25.

Всего в марте в ходе оперативно-профилактических мероприятий на объектах железной дороги было задержано 1109 человек, из них за хождение по путям в неустановленном месте - 1003 человека, за незаконный проезд в грузовых поездах - 4 человека, срывание пломб и прочее - 2 гражданина.

К административной ответственности в марте было привлечено 796 граждан. Общая сумма штрафов составляет 27,7 тыс. грн.