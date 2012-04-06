ДЖД в первом квартале сократила погрузку на 6,5%

Донецкая железная дорога в январе-марте 2012 года сократила погрузку на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 33,6 млн тонн грузов.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, выгрузка в течение 1-го квартала 2012 сократилась на 8% - до 479,115 тыс. вагонов. Среднесуточная выгрузка составляла 5265 вагонов.

Среднесуточная нагрузка в январе-марте составляла свыше 370 тыс. тонн.

Основным видом груза ДЖД в первом квартале традиционно являлся каменный уголь, которого было погружено 18,9 млн тонн. В среднем за сутки ДЖД грузила 208 тыс. тонн угля (3032 вагона), что составляет 56,1% от общих объемов перевозок по дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов в январе-марте 2012 года были черные металлы - 3,87 млн тонн, флюсы - 2,8 млн тонн, кокс - 2,47 млн тонн, нефтепродукты - 846,3 тыс. тонн, строительные грузы - 628 тыс. тонн.

Средний вес грузового поезда брутто составила 3322 тонн. Средняя техническая скорость составила 39,3 км/час. Оборот грузового местного вагона составила 2,14 суток.