Новым руководителем польской РКР назначен Карновский

Варшава. Новым главой правления принадлежащей государству железнодорожной компании РКР S.A.назначен Якуб Карновский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства транспорта Польши.

Согласно сообщению, также в состав сокращенного до трех людей правления компании вошли бывшая глава правления Марта Васяк и главный экономист Ernst&Young Пьотр Чижкович.

Нового руководителя вчера официально представил министр транспорта Польши Славомир Новак, который отметил, что считает улучшение ситуации на польской железной дороге приоритетным заданием.

«Стоит взяться за наведение порядка с недвижимостью. Необходимо лучшее управление финансами, чтобы снизить долговую нагрузку на польскую железную дорогу, найти средства на развитие PKP. Нужно эффективно использовать средства из европейских фондов», - цитирует пресс-служба слова министра.

По данным министерства, 38-летний Я.Карновский, который ранее работал в Мировом и Национальном банке Польши, с 2008 года занимал пост главы правления Grupa PKO Bank Polski S.A.

Справка УНИАН. Польское правительство создало акционерное общество PKP S.A., которое на 100% остается в госсобственности, в 2001 году в рамках реформирования железнодорожного транспорта Польши, согласно требованиям Евросоюза.

В созданную группу вошли 8 основных компаний, разделенных в зависимости от выполняемых функций, главным образом, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками (по 2 компании) и управлением железнодорожной инфраструктурой (4 фирмы).

PKP принадлежит вся железнодорожная инфраструктура в стране, более 1 млн кв. м недвижимости, более 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов.

PKP, которая входит в четверку крупнейших железнодорожных компаний Европы, также является одним из крупнейших в Польше работодателем - на нее работают более 90 тыс. человек.