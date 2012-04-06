Власти Киева дополнительно выделят 15-20 млн грн на безопасность метро

Из бюджета Киева на протяжении месяца будут дополнительно выделены 15-20 млн грн на мероприятия по обеспечению безопасности в метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов сообщил после рабочего совещания по безопасной эксплуатации столичного метрополитена. Совещание проводилось с руководством КП “Киевский метрополитен” на станции “Осокорки”, на которой недавно произошел пожар.

“За последнее время у нас было несколько остановок эскалаторов, на этой станции произошел пожар... Те меры, которые были приняты, говорят о том, что проведен анализ соответствующих проблемных вопросов, заменено технологическое оборудование, которое стало причиной пожара на этой станции и, как выяснилось, оно также эксплуатировалось еще на двух станциях – «Дружбы народов» и «Почтовая площадь». Эти работы сейчас в стадии завершения - заменяются светильники, кабели. И мы можем сказать, что такого досадного случая больше не будет”, - отметил А.Попов.

По его словам, город выделит дополнительные средства, чтобы помочь предприятию с ремонтом и заменой оборудования и подвижного состава. “Я пообещал руководству метрополитена, что мы найдем на протяжении месяца дополнительно 15-20 миллионов для того, чтобы профинансировать плановые мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации метрополитена”, - сообщил председатель КГГА.

“С другой стороны, хотел бы доложить, что я предупредил руководителя метрополитена и, прежде всего, главного инженера о персональной ответственности относительно стабильной нормальной эксплуатации Киевского метрополитена. Они имеют определенный профессиональный опыт. Я думаю, что они с этой задачей справятся”, - добавил А.Попов.

Также он сообщил, что во второй декаде мая состоится совещание по подведению итогов подготовки метрополитена к Евро-2012, на которой будет обсуждаться вопрос безопасности.

“До конца года мы будем ожидать улучшения статистической ситуации по уменьшению аварийных ситуаций благодаря тем мероприятиям, какие мы запланировали и дополнительно профинансируем. Таким образом, я хотел заверить, что руководство города и предприятие сделают все, чтобы у нас таких досадных случаев, которые были, больше не было”, - отметил А.Попов.

По данным КП «Киевский метрополитен», ежедневно услугами подземки пользуются около 1 млн 800 тыс. чел.

Как сообщал УНИАН, 27 марта министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога в письме, адресованном Кабинету министров, выразил обеспокоенность состоянием обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объектах Киевского метрополитена и готовности предприятия реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

29 марта заместитель начальника метрополитена, главный ревизор по безопасности движения Валерий Мелещенко заявил о недостаточности объемов финансирования для обеспечения надлежащей безопасности в столичном метро.