УЗ разрабатывает программу перевозок болельщиков во время Евро-2012

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») начала обработку групповых заявок болельщиков чемпионата Европы по футболу Евро-2012 из Германии и Швеции и разрабатывает программу их перевозок.

Как сообщает Главное управление координации работ по подготовке и проведению чемпионата Евро-2012 и внедрения скоростного движения «Укрзализныци», совместно с польскими коллегами ведется работа по перевозке 1500 болельщиков из Швеции в Киев.

Шведские болельщики из Швеции в город Гдыня (Польша) переправятся паромом, оттуда наземным транспортом до города Гданьск (Польша), а далее по железной дороге до города Хелм (Польша), где пройдут таможенный контроль и будут пересажены на украинские поезда, которые будут направляться в столицу Украины.

Всего для шведских болельщиков будет сформировано три поезда.

800 немецких болельщиков польские железнодорожники по железной дороге привезут из Франкфурта-на-Одре в Пшемышль (Польша), а украинские железнодорожники должны организовать их переезд от Пшемышля во Львов.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что один из ведущих украинских туристических операторов ведет переговоры с железными дорогами Украины об организации специального туристического поезда, который будет курсировать между городами Украины, где пройдут матчи.

Этот поезд будет курсировать по специальному графику.

На сегодня туроператор намерен арендовать 13 купейных вагонов и 2 вагона-кафе.

Кроме того, во время проведения Евро-2012 между Киевом, Львовом, Харьковом и Донецком будут курсировать дневные скоростные экспрессы и традиционные ночные поезда.

Справка УНИАН. Во время проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в Украине кроме сборной нашей страны и Швеции планирует поселиться команда сборной Франции. Сборные Дании, Германии, Португалии, Англии, Нидерландов на украинских стадионах будут проводить групповые матчи.

Также в Украине пройдут два матча четвертьфинала, один полуфинал и финал Евро-2012.