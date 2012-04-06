ПЖД в первом квартале сократила грузоперевозки на 0,7%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-март 2012 года перевезла 27,295 млн тонн грузов, что на 0,7%, или 216 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности: каменного угля перевезено более 3,7 млн тонн, кокса – 307,7 тыс. тонн, флюсов – 758,5 тыс. тонн, железной и марганцевой руды – 15 млн 289,6 тыс. тонн (в том числе на экспорт – 5 млн 927 тыс. тонн), черных металлов – 3 млн 328 тыс. тонн, строительных грузов – 905,7 тыс. тонн, промышленного сырья и формировочных материалов – 589,7 тыс. тонн, цемента – 116,2 тыс. тонн, зерна – 456,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7%, по сравнению с 2010 годом, – до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% – до 9,842 млн. человек.