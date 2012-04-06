Работу киевского метро во время Евро-2012 планируют ограничить

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов разъяснил, что ограничения в работе станций метро во время проведения матчей Евро-2012 необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал в интервью журналистам.

“Во время Евро метро будет работать в стабильном, стандартном режиме. Единственное, что, безусловно, будут ограничены по времени эксплуатации станции, которые находятся в полуторакилометровой зоне. Сегодня уже вводятся такие мероприятия при проведении матчей чемпионата Украины. И они дают нам понимание того, что это будет правильно. Практика такая уже давно существует, еще в советские времена это было, чтобы обеспечить безопасность”, - сказал председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, на Крещатике с 28 мая по 7 июля перекроют движение транспорта в связи с работой фан-зоны Евро-2012. Фан-зона будет работать от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого ежедневно с 12.00 до 01.00 следующего дня в период с 7 июня по 2 июля.

Документом предусмотрено перекрытие движения транспорта по ул. Крещатик от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого, кроме специального и аккредитованного транспорта, с 00.00 28 мая до 1.00 7 июля.

Ранее заместитель начальника Главного управления транспорта и связи Киевской горгосадминистрации Иван Шпилевой сообщил, что в период Евро-2012 в городе планируют перекрывать некоторые станции метро, в частности, «Олимпийскую» и «Дворец спорта» будут закрывать в день футбола на сутки, во избежание давки и разных ЧП. Он не исключил, что будут также перекрывать станции «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральная».

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