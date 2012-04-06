Отменен запрет на регистрацию авто, если их владельцы не оплатили штрафы

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменения в статью 34 Закона Украины «О дорожном движении».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 20 марта парламент принял Закон "О внесении изменения в статью 34 Закона Украины "О дорожном движении".

Закон отменяет запрещение на проведение государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств в случае, если владельцы транспортных средств или уполномоченные на использование этими средствами лица имеют задолженность по уплате штрафных санкций за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения.