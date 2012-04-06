Отменен запрет на регистрацию авто, если их владельцы не оплатили штрафы
16:03, 06 апреля 2012Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменения в статью 34 Закона Украины «О дорожном движении».
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщал УНИАН, 20 марта парламент принял Закон "О внесении изменения в статью 34 Закона Украины "О дорожном движении".
Закон отменяет запрещение на проведение государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств в случае, если владельцы транспортных средств или уполномоченные на использование этими средствами лица имеют задолженность по уплате штрафных санкций за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения.
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