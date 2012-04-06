В Киеве презентовано первое в Украине интернет-телевидение Robinzon.TV

В Киеве презентовано первое в Украине интернет-телевидение - портал Robinzon.TV.

На пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта, в прошлом руководитель и основатель первого негосударственного ТВ и радио в Восточной Украине, депутат Харьковского горсовета Игорь Поддубный сообщил, что основной идеей нового электронного СМИ является возможность on-line трансляции с мест событий посредством мобильных устройств.

Согласно идее авторов, любой пользователь телефона с видеокамерой, находящийся в сети WI-FI или 3G может быть внештатным корреспондентом портала. Для этого ему достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение и зарегистрироваться на портале.

И.Поддубный уточнил, что интернет-телевидение будет работать в режиме информационного агентства, три раза в час на портале будут транслироваться новости и короткие программы. Этот блок будут готовить профессиональные журналисты, но при этом обычные пользователи также смогут фактически напрямую транслировать то или иное событие, происходящее в данный момент.

Заместитель директора кампании I-D-Web Максим Рондин отметил, что режиссеры будут отслеживать контент, чтобы не допустить проникновения в эфир порнографии и т.д. Непосредственно выходить в эфир смогут зарегистрированные пользователи, которые зарекомендовали себя позитивно.

И.Поддубный сообщил, что платить за предоставленное Robinzon.TV видео пользователям не будут. При этом он высказал уверенность, что желающих поделиться с общественностью своими записями будет достаточно.

Кроме того, любой пользователь после модерации редакцией сможет размещать на портале свои фото, новости, статьи.

И.Поддубный отметил, что интернет-телевидение - это не политический, а бизнес-проект, и в ближайшей перспективе не будет иметь отношения к политике.

Центральный офис Robinzon.TV размещается в Харькове, но авторы идеи надеются в ближайшем времени открыть корпункты в других крупных городах Украины и, в первую очередь, в Киеве.