В Антарктике пропала яхта с украинско-российским экипажем

Экипаж российской яхты "Скорпиус", совершающей двойное кругосветное путешествие вокруг Северного и Южного полюсов, несколько дней не выходит на связь, однако поиски можно будет начать только после того, как с борта яхты поступит сигнал SOS. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба экспедиции.

Экспедиция стартовала из Севастополя 25 сентября прошлого года. Экипаж экспедиции состоит из 8 человек: 4 россиянина и 4 украинца. Предполагается, что яхта должна возвратиться в Севастополь в конце января 2014 года, а в Сочи - в первых числах февраля.

Согласно записям в бортовом журнале от 3 апреля, который публикуется на сайте экспедиции, после посещения полярной станции "Академик Вернадский" яхта осталась на якоре у побережья Антарктиды близ американской полярной станции "Палмер", поскольку сильный ветер угрожали дальнейшему продвижению по маршруту.

"При такой силе ветра мы не сможем засветло дойти до следующей по плану точки нашего маршрута - острова Обмана", - приводятся на сайте слова капитана яхты Сергея Низовцева.

Экспедиция планировала направиться к Южным Шетландским островам, где на острове Обмана (Десепшн) расположена "одна из самых безопасных естественных гаваней мира". Однако с момента этого сообщения экипаж ни разу не выходил на связь. Вместе с тем, сигнал SOS яхта не подавала, сообщает пресс-служба экспедиции.

"По правилам они должны подать сигнал SOS, только поле этого можно предпринимать действия по их розыску... Пока они не подали сигнал, есть надежда, что они, надеясь на свои силы, сами где-то пробиваются", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина.

По ее словам, наиболее вероятная причина потери связи - неисправности в антенной в связи со штормом.

"Может быть, они попали в сильнейший шторм... Ветер в 40 баллов, как было накануне потери связи, очень опасен на море, особенно в антарктических условиях, учитывая, то там везде льды", - сказала она.

А.Субботина пояснила, что экипаж пользуется спутниковым аппаратом "Иридиум", антенна для которого установлена на яхте с помощью трубы из нержавейки. За время путешествия эта конструкция однажды уже падала, причем на это время связь была потеряна.

Экипаж яхты уже побил несколько мировых рекордов мореплавания. Один из рекордов - по дальности захода в Антарктику, когда экспедиции удалось зайти в море Росса до 77 градуса южной широты, второй - обойти Антарктиду южнее 60 градуса и Северный полюс в районе 65-70 градусов в течение одного календарного года. Третий - по длине маршрута - 70 тысяч миль и четвёртый по продолжительности экспедиции - 2,5 года.