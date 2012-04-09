Появилась новая версия авиакрушения под Тюменью - давление на экипаж

На телеканале НТВ в воскресной, 8 апреля, в программе "Центральное телевидение" прозвучала новая версия крушения самолета "ЮТэйр" под Тюменью - давление на экипаж. Ее сторонники считают, что только по этой причине командир, 27-летний Сергей Анцин, решил перед вылетом не обрабатывать фюзеляж антиобледенительной жидкостью.

Напомним, на прошлой неделе Следственный комитет России назвал приоритетной версией катастрофы обледенение крыла, из-за чего французский самолет ATR-72 становится просто неуправляемым.

Версию давления озвучил в телепрограмме Александр Косолапов, бывший сотрудник авиакомпании "ЮТэйр". "Его (командира экипажа - ред.) либо кто-то поджимал, либо он был просто на сто процентов уверен, что льда нет. Здесь другого не дано", - сказал он.

Как говорится в репортаже, версия о возможном давлении на экипаж появилась из-за того, что этим роковым рейсом №120 Тюмень-Сургут летел Николай Медведев, член совета директоров "Сургутнефтегаза" - компании, которая владеет контрольным пакетом "ЮТэйр". Вместе с ним этим рейсом летели еще несколько сотрудников, передает Newsru.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут». На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 31 человек, 12 ранены.