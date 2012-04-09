Беларусь и Россия сегодня продолжат переговоры по воздушному сообщению

Минск. Авиационные власти России и Беларуси сегодня в Минске продолжат переговоры по воздушному сообщению между странами.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Минтрансом РФ.

Сообщается, что российская делегация во главе с заместителем министра транспорта РФ Валерием Окуловым и руководителем Росавиации Александром Нерадько планирует 9 апреля прибыть в Минск.

«Министр транспорта РФ Игорь Левитин полагает, что стороны смогут прийти к взаимоприемлемому решению в интересах авиапассажиров двух стран», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что скандал между авиационными властями Беларуси и РФ разгорелся 26 марта, когда было приостановлено авиасообщение между столицами двух государств. Утром 26 марта в адрес руководства «Белавиа» поступила телеграмма, в которой сообщалось о решении Росавиации отозвать разрешение на выполнение белорусским авиаперевозчиком рейсов по данному маршруту.

В свою очередь белорусская сторона также отозвала свое разрешение для российских авиакомпаний. Однако стороны нашли компромисс, приняв решение о временном разрешении на осуществление полетов до проведения переговоров.

Все это произошло на фоне спора сторон о частоте рейсов для перевозчиков на сезон лето-2012. До этого, в соответствии с двусторонним межправсоглашением, компании двух стран выполняли рейсы между двумя столицами на паритетной основе: 4 рейса в день выполняла белорусская сторона и столько же - российская.

На летний сезон «Белавиа» заявила выполнение четырех рейсов в день, российская сторона - три рейса для «Аэрофлота» и по одному - для авиакомпаний S7 и Utair.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта России с 13 апреля запретило национальной авиакомпании «Белавиа» выполнять полеты во все российские регионы, кроме Москвы. «Белавиа», помимо Москвы, выполняет рейсы в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург, а в июне планировала открыть рейс в Новосибирск.

«Белавиа», в свою очередь, намерена в судебном порядке оспорить решение об ограничении полетов в Россию в Хозяйственном суде ЕЭП и продолжить выполнение рейсов.