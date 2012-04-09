Белорусская ж/д введет в эксплуатацию более 200 км волоконно-оптических линий связи

Минск. Белорусская железная дорога планирует в 2012 году ввести в эксплуатацию более 200 км волоконно-оптических линий связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЖД.

«Для совершенствования информационного обеспечения перевозочного процесса соответствующие работы будут выполнены на участках Осиповичи-Жлобин и Калинковичи-Микашевичи. Кроме того, в текущем году планируется приступить к строительству волоконно-оптических линий связи на участке Минск-Молодечно (81 км), который является завершающим звеном в создании межгосударственного информационного стыка с Литвой, и на участке Гомель-Терюха (40 км) - для создания межгосударственного стыка с Украиной», - отметили в пресс-службе БЖД.

Согласно Государственной программе развития железнодорожного транспорта, всего на различных участках Белорусской железной дороги до 2015 года планируется проложить 1050 км волоконно-оптических линий связи.

«Их использование является одним из самых перспективных направлений в области информационных технологий. Пропускные способности оптических каналов на порядок выше, чем у информационных линий на основе медного кабеля. Кроме того, оптоволокно невосприимчиво к электромагнитным полям, что снимает некоторые типичные проблемы медных систем связи. Оптические сети способны передавать сигнал на большие расстояния с меньшими потерями», - отметили на БЖД.