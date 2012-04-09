В Брюсселе продолжается забастовка работников общественного транспорта

Брюссель. В Брюсселе третий день продолжается забастовка работников общественного транспорта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, забастовка началась в субботу, 7 апреля, когда после аварии, в которую попали городской автобус и автомобиль, водитель автобуса был избит до смерти водителем автомобиля.

Представители городской транспортной компании Брюсселя STIB требуют защитить их жизнь от таких нападений в будущем. При этом руководители профсоюзов заявили, что работа городского транспорта не возобновится, пока не состоится встреча с министром внутренних дел Бельгии Жоэллем Милке. Такая встреча должна состояться сегодня во второй половине дня.

Кроме того, сегодня представители общественного транспорта Брюсселя пройдут молчаливым шествием по центру города в память о погибшем коллеге Илиязе Тахирае.

Нападавший уже допрошен полицией, выписан ордер на его арест.