Паркомат или парковщик - почувствуем ли мы разницу?

Припарковать автомобиль в Киеве давно стало задачей не тривиальной даже в спальном районе. В центре столицы фактически любой участок асфальта, свободный от застройки, рассматривается как потенциальное место для парковки. Автомобилями заставлены тротуары и дворы, в старой части города движение автотранспорта на многих улицах, не говоря уже о переулках, возможно только в один ряд опять таки из-за припаркованных авто. И над всем этим хаосом возвышается невозмутимый парковщик, собирающий дань с автомобилистов. Но так было до 1 апреля этого года, теперь же, согласно распоряжению Кабмина, оплата парковки в местах, где еще не установлены паркоматы, может осуществляться только по безналичному расчету. Таким образом, коммунальные парковщики во всех городах Украины оказались «вне закона». На смену им должны придти паркоматы - автоматические устройства для оплаты парковочных услуг. Но их как не было, так и нет, и на то есть вполне обоснованные причины. Тем временем, такие коммунальные предприятия, как «Киевтранспарксервис», заговорили о резком падении поступлений в городскую казну от оплаты парковочных услуг и просят хотя бы временно вернуть парковщикам их полномочия. Между тем, есть серьезное подозрение, что ни установка паркоматов, ни возвращение парковщиков ситуацию с парковкой автомобилей на улицах украинских городов не улучшит как для самих водителей, так и для пешеходов...

Паркоматам без парковщиков не справиться?

В чем главное преимущество паркомата перед парковщиком, наверное, понятно всем. Конечно же, тут присутствует желание исключить пресловутый «человеческий фактор», который так и норовит пронести деньги мимо городского бюджета. О том, что парковочный бизнес приносит контролирующим его чиновникам баснословные прибыли, как и о том, что киевские парковщики «зашибают» не меньше, чем банковские клерки, говорено много. Поднимался данный вопрос и на состоявшемся в Киевской горадминистрации зеседании представителей коммунальных предприятий, в ведении которых находятся услуги парковки в областных центрах. Тема мероприятия была заявлена емкая: «Проблемы парковки и способы их решения». В частности, коммунальщики посетовали на формирование в СМИ искаженного представления о парковщике, которого незаслуженно изображают едва ли не как вымогателя, кладущего деньги исключительно себе в карман.

Как отметил директор «Киевтранспарксервиса» Андрей Дудко, парковочный сбор принес в бюджет столицы 5 млн грн в 2010 году, в 2011 - 18 млн грн, а в этом году киевские парковки должны были заработать около 33 млн грн. Однако, по его мнению, введение исключительно безналичной оплаты услуг парковки вряд ли позволит достичь таких показателей.

Не нам судить, много это или мало - 18 млн. грн в год от парковочного сбора в Киеве, по дорогам которого в сутки проезжает более 1 млн автомобилей. Но вот пример - если бы в Киеве честно работали хотя бы один час в день 10 тысяч парковочных мест (по минимальному столичному тарифу 5 грн за час стоянки), то они приносили бы 50 тысяч гривен в день. Соответственно, за 20 рабочих дней - 1 млн грн. И это только за 1 час работы в день! Вот мы и скатились к подсчетам, которые так расстраивают коммунальных операторов парковок.

Но вернемся к паркоматам. На совещании в КГГА было справедливо отмечено, что паркомат, в отличие от парковщика, не поможет водителю припарковаться или выехать с парковочного места. Этот факт, по мнению собравшихся, делает продажу и без того не очень привлекательного продукта, которым является парковочное место, совсем неинтересным для клиента. Донецкие, ивано-франковские и луганские коллеги «Киевтранспарксервиса» в один голос заявили, что полная замена парковщиков паркоматами выглядит в украинских реалиях откровенной утопией. И с ними трудно не согласиться, ведь даже наличие живого парковщика далеко не всегда было гарантией получения оплаты за парковку, что уж говорить о паркомате, который не стучится в стекло, показывая на часы, и не матерится вслед незаплатившему водителю. Выходит, что паркомату не обойтись без помощи парковщика, который будет бегать челноком вдоль парковки, проверяя наличие парковочных талонов под лобовым стеклом и соответствие выбитого на них времени реальному времени стоянки автомобиля. Вот это по-нашему, такой вариант действительно имеет право на жизнь. Но чем это все закончится, не трудно догадаться - вместо того, чтобы «скормить» паркомату 20 грн, автолюбители будут совать десятку контролеру-парковщику, а сколько денег в итоге дойдет до городской казны, это уже вопрос наличия чувства меры у отдельно взятого парковщика. На сегодня паркоматов в Киеве раз, два и обчелся, а покупать талоны на парковку в газетных киосках или пользоваться услугами оплаты парковки через мобильный телефон киевские автомобилисты не спешат. В итоге доходы от парковок стремительно сократились до минимума. Так может оплата парковки живыми деньгами все же меньшее зло, чем ожидание установки паркоматов? В чем же, собственно, заключается проблема с установкой паркоматов, ведь известно, что Кабмин уже давал коммунальным парковщикам отсрочку в этом вопросе (согласно постановлению Кабмина, парковочные площадки должны были быть оборудованы паркоматами еще с 1 января 2012 года)?..

Солидарная безответственность

Тут и встает проблема ответственности за неоплату парковки, которой у нас, как выясняется, в принципе нет. Да что там говорить, когда до сих пор вопрос с принудительной эвакуацией автомобилей, припаркованных в неустановленных местах, не решен. То есть, если автомобиль брошен поперек улицы, то его рано или поздно эвакуируют, но если машина стоит «криво», но объехать можно, то так и будет стоять.

Директор КП «Киевтранспарксервис» Андрей Дудко, выступая в ходе совещания в КГГА, основное внимание акцентировал на том факте, что оборудование парковок паркоматами без введения административной ответственности за неоплату парковочных услуг не возможно.

По словам Дудко, коммунальные предприятия Украины, отвечающие за оборудование парковочных мест в городской черте, выступают за внесение изменений в Административный кодекс, которыми было бы предусмотрено административное наказание за неуплату денег за парковку. «У нас уже есть договоренности с операторами парковок, в том числе зарубежными, которые готовы технически обеспечить переход на паркоматы. Но эти операторы как инвесторы хотят видеть гарантии окупаемости своих инвестиций. Решить данный вопрос может только появление закона об административной ответственности за неуплату стоимости парковки через паркомат», - отмечает Дудко.

Он подчеркивает, что обвинения «Киевтранспарксервиса» и аналогичных коммунальных предприятий других городов страны в том, что они искусственно затягивают установку паркоматов, не обоснованны. «Нас обвиняют в том, что мы годами затягиваем установку паркоматов, но мы просто технически не можем это сделать без законодательных изменений. Как только это произойдет, нам понадобится полгода - восемь месяцев для того, чтобы провести тендер на закупку паркоматов и установить их. Уже сейчас мы подготовили 170 площадок по всему Киеву для оборудования паркоматами. Всего планируем установить от 250 до 300 паркоматов, цена одного колеблется от 45 тыс. грн до 150 тыс. грн. В Украине есть 3 отечественных производителя паркоматов, так же не исключена возможность закупки импортных паркоматов», - уточнил он. Дудко так же призвал водителей проявить сознательность: «Покупайте талоны на парковку, пользуйтесь услугами оплаты за парковку с помощью мобильного телефона».

По итогам заседания в КГГА коммунальные предприятия, обслуживающие муниципальные парковки таких городов, как Донецк, Луганск, Сумы, Луцк, Одесса, Ивакно-Франковск, приняли решение обратиться в Кабинет министров с коллективной просьбой об исключении из «Правил парковки транспортных средств», утвержденных правительством, пункт об обязательном оборудовании парковочными автоматами парковок. Ну и, конечно, они просят о введении административной ответственности за неоплату парковки. Если этого не произойдет, то, по мнению коммунальных парковщиков, их предприятия можно смело ликвидировать, так как муниципальные парковки по всей Украине просто перестанут приносить доход в бюджеты городов.

Ожидание без перемен

Как относиться к ситуации владельцам автомобилей: жалеть парковщиков или радоваться периоду «безвластия» на городских парковках, а может быть ратовать за скорейшую установку паркоматов? Ответить на данный вопрос можно только поняв, какой из перечисленных вариантов сделает будни автомобилистов более комфортными. Хотя совершенно ясно, что чем бы не закончилась история с заменой парковщиков паркоматами, для человека за рулем по большому счету ничего не изменится. Очень трудно поверить в то, что после повсеместной установки паркоматов, к примеру, в Киеве станет меньше пробок или будет легче найти парковочное место. Перемены возможны только в том случае, если штрафы за неуплату парковки станут действительно серьезными, контроль нарушителей -тотальным и честным, а цены на парковку вырастут до 30 грн в час (сейчас в Киеве максимальный тариф составляет 10 грн в час). Вот тогда действительно машин на проезжей части и тротуарах станет меньше. Но готовы ли к таким нововведениям владельцы автотранспорта, которым ежедневно приходится оставлять машины в центральных районах украинских городов? Вряд ли. В итоге, наиболее реальным выглядит вариант, при котором паркоматы все же начнут появляться, но в довесок к ним будет сформирован штат контролеров, по сути тех же парковщиков, а цена часа стоянки несколько возрастет, к примеру, гривен до 15. Надо же будет не только паркоматы окупить, но и контролеров не обидеть. Возможно, такой сценарий позволит несколько снизить количество автомобилей, припаркованных поперек столичных тротуаров.

В завершение можно добавить, что проблема парковки автомобилей в Киеве уходит своими корнями в далекие 1960-е и 1970-е годы. Именно тогда утверждались планы застройки жилых массивов столицы и реконструкции старых районов города. В те времена количество автомобилей в частном пользовании составляло цифру в сотни раз меньшую, чем сегодня, никто даже представить себе не мог таких объемов продаж авто, которые демонстрировал украинский авторынок накануне кризиса. Вот и получилось, что под двухподъездным 16-этажным домом постройки 1975 года более-менее нормально могут припарковаться от силы 15-20 автомобилей, тогда как их у жильцов в 3-4 раза больше. Если же вблизи такого дома расположен торгово-развлекательный центр, ситуация усугубляется «гостевыми» автомобилями, владельцы которых, не желая платить за парковку под ТРЦ, ищут место во дворах. В результате автомобили оказываются припаркованными на тротуарах, газонах, детских площадках и т. д. Повышение тарифов на парковку и введение административной ответственности за их неуплату вполне может превратить киевские дворы в одну сплошную стоянку. И об этом не следует забывать.

Петр Черных (УНИАН)