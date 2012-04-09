УЗ до 2016 г. инвестирует в электрификацию около 1,5 тыс. км пути 16 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на начальника Главного управления электрификации и электроснабжения Виталия Максимчука.

В частности, в 2012-2016 гг. «Укрзализныця» планирует электрифицировать участок Волноваха-Запорожье, который является частью электрификации направления Кривбасс - Донбасс, что позволит интенсифицировать грузовое движение на направлении в сторону Одесских портов.

Кроме того, с 2014 года планируется начать создание второго электрифицированного хода на Крым на участке Долинская - Николаев - Херсон - Джанкой для повышения интенсивности пассажирского движения.

Также «Укразилизныця» планирует электрифицировать направления Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье для грузового движения для обеспечения перевозок сырья из региона Кривого Рога и Запорожья на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя; Знаменка - Долинская - Николаев - Херсон - Вадим - Джанкой для смешанного движения грузовых и пассажирских поездов, что является необходимым для создания второго электрифицированного хода на юг до Крыма и портов Черного моря; Фастов - Житомир - Новоград-Волынский для отклонения движения грузовых поездов с основного пассажирского коридора на участке Фастов - Козятин.

Кроме того, планируется электрификация направлений Николаев - Колосовка, которое позволит вместе с электрификацией участков Долинская – Николаев – Херсон – Вадим - Джанкой осуществлять грузовые и пассажирские перевозки из Одессы в Крым и на север страны; Ворожба – Сумы - Люботин на направлении Конотоп – Люботин - Полтава и далее на Запад и Юг для разгрузки направлении Конотоп – Дарница - Киев и далее на Львов, а также направления Красноград - Новомосковск для внедрения скоростного движения на направлении Киев - Днепропетровск.

«Решение об электрификации конкретного участка принимается по двум причинам - либо в рамках программы разделения пассажирского и грузового ходов - для того, чтобы повысить скорость пассажирского движения. Другой причиной является электрификация наиболее грузонапряженных участков», - отметил В.Максимчук.