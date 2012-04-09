ПЖД сократила пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 2,8%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-март 2012 года перевезла 3,209 млн пассажиров в дальнем сообщении, что на 2,8%, или на 95 тыс. меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В марте магистраль увеличила данный показатель относительно февраля т.г. на 35,7%, или на 335 тыс. пассажиров – до 1,272 млн человек.

Через сеть Интернет в марте пассажиры ПЖД приобрели 18,348 тыс. билетов, что на 4,187 тыс. больше предыдущего месяца.

За январь-март через Интернет продано 49,031тыс. билетов на сумму более 7,55 млн грн.

Специальными услугами магистрали как перевозчика за указанный период воспользовались 132 пассажира с ограниченными физическими возможностями.