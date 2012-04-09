УЗ планирует до 1 мая завершить электрификацию скоростного пассажирского хода

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до 1 мая 2012 года полностью -завершить работы по электрификации скоростного пассажирского хода Львов-Киев-Полтава-Донецк.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», на сегодня эти работы уже выполнены на 98,5%.

По словам начальника Главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталия Максимчука, до начала Евро-2012 осталось электрифицировать после путевой реконструкции пути станций Красноград и Лозовая, общей длиной путей около 70 км.

«Выполнение работ по электрификации железнодорожных путей на данных станциях будет завершено до первого мая текущего года», - сказал В. Максимчук.

Напомним, для внедрения скоростного движения в рамках подготовки к Евро-2012, был электрифицирован участок Полтава-Красноград-Лозовая Южной железной дороги, эксплуатационной длиной 176 км.