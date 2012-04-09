Минфраструктуры создало круглосуточную диспетчерскую службу для автоперевозчиков

При Министерстве инфраструктуры создана круглосуточная диспетчерская служба для предоставления консультаций пассажирским автомобильным перевозчикам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автоперевозчики смогут обратиться к специалистам службы с любыми рабочими вопросами и жалобами по телефону (044) 351-47-40, факсу (044) 351-47-37 или по электронной почте gdiatcherg@avtotrans.gov.ua.

На сайте Минифраструктуры в разделе «Нарушение автотранспортного законодательства» - подразделение «Диспетчера горячей телефонной линии» можно будет ознакомиться с фактами нарушений законодательства, которые допустили автомобильные перевозчики.

Кроме того, в разделе «Государственные инспекторы Глававтотрансинспекции, осуществляющие государственный контроль на автомобильном транспорте» содержится база инспекторов, которые проводят проверки деятельности автоперевозчиков с фотографиями и личными данными.

Напомним, создать круглосуточную диспетчерскую службу для автоперевозчиков в марте 2012 года поручил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.