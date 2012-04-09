Беларусь предлагает России согласовать программу авиаперевозок на 2012-2016 гг.

Минск. Республика Беларусь предлагает российской стороне согласовать программу авиаперевозок на ближайшие пять лет – до 2017 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Беларуси Анатолий Калинин во время переговоров с российской делегацией по вопросам осуществления рейсов между Минском и Москвой.

Напомним, что сегодня в Минске продолжаются переговоры по воздушному сообщению между Беларусью и Россией.

А.Калинин предложил обсудить программу авиаперевозок не только на летний и зимний период, но и на пятилетку.

«Хотелось бы, чтобы наши авиаперевозчики были уверены не только на летний и зимний периоды перевозок, но и на перспективу. Предлагаю рассмотреть нашу политику в этой части на пятилетку», - отметил вице-премьер-министр Беларуси.

При этом А.Калинин отметил, что сегодня российская делегация достаточно плодотворно провела переговоры с белорусскими специалистами в департаменте по авиации Минтранса Беларуси.

«Мы предложили российским экспертам продолжить обсуждение проблемных вопросов в правительстве Беларуси и снять существующие разногласия», - сказал вице-премьер-министр Беларуси.

Как сообщал УНИАН, скандал между авиавластями Беларуси и РФ разгорелся 26 марта, когда было приостановлено авиасообщение между столицами двух государств. Утром 26 марта в адрес руководства компании «Белавиа» поступила телеграмма, в которой сообщалось о решении Росавиации отозвать разрешение на выполнение белорусским авиаперевозчиком рейсов по данному маршруту.

В свою очередь белорусская сторона также отозвала свое разрешение для российских авиакомпаний. Однако стороны нашли компромисс, приняв решение о временном разрешении на осуществление полетов до проведения переговоров.

Все это произошло на фоне спора сторон о частоте рейсов для перевозчиков на сезон «Лето 2012», До этого в соответствии с двусторонним межправсоглашением компании двух стран выполняли рейсы между двумя столицами на паритетной основе: 4 рейса в день выполняла белорусская сторона и столько же - российская.

На летний сезон «Белавиа» заявила выполнение четырех рейсов в день, российская сторона - три рейса для «Аэрофлота» и по одному - для авиакомпаний S7 и Utair.

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство транспорта России с 13 апреля запретило национальной авиакомпании «Белавиа» выполнять полеты во все российские регионы, кроме Москвы. «Белавиа» помимо Москвы выполняет рейсы в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург, а в июне планировала открыть рейс в Новосибирск.

«Белавиа», в свою очередь, намерена в судебном порядке оспорить решение об ограничении полетов в Россию в Хозяйственном суде ЕЭП и продолжить выполнение рейсов.