Беларусь заявляет об урегулировании всех разногласий с Россией по авиаперевозкам

Минск. Беларусь заявляет, что у нее более нет разногласий с Россией по пассажирским авиаперевозкам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Беларуси Анатолий Калинин.

«Мы сняли все разногласия в области пассажирских авиаперевозок и договорились, что в летний период будем летать с частотой пять на пять: пять с белорусской и пять с российской стороны», - подчеркнул А. Калинин.

Он также отметил, что главное, на что ориентировались стороны во время переговоров, это интересы пассажиров.

«Главное для авиаперевозчика – удобство пассажиров. Надо предоставить столько частот, чтобы и бизнес-сообщества, и туристы, и другие граждане могли свободно и в любое время совершать полеты. Экономический вопрос – вторичен», - сказал вице-премьер-министр Беларуси.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.Калинин также предложил обсудить программу авиаперевозок с Россией не только на летний и зимний период, но и на ближайщие пять лет.

Как сообщал УНИАН, скандал между авиавластями Беларуси и РФ разгорелся 26 марта, когда было приостановлено авиасообщение между столицами двух государств. Утром 26 марта в адрес руководства компании «Белавиа» поступила телеграмма, в которой сообщалось о решении Росавиации отозвать разрешение на выполнение белорусским авиаперевозчиком рейсов по данному маршруту.

В свою очередь белорусская сторона также отозвала свое разрешение для российских авиакомпаний. Однако стороны нашли компромисс, приняв решение о временном разрешении на осуществление полетов до проведения переговоров.

Все это произошло на фоне спора сторон о частоте рейсов для перевозчиков на сезон «Лето 2012», До этого в соответствии с двусторонним межправсоглашением компании двух стран выполняли рейсы между двумя столицами на паритетной основе: 4 рейса в день выполняла белорусская сторона и столько же - российская.

На летний сезон «Белавиа» заявила выполнение четырех рейсов в день, российская сторона - три рейса для «Аэрофлота» и по одному - для авиакомпаний S7 и Utair.

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство транспорта России с 13 апреля запретило национальной авиакомпании «Белавиа» выполнять полеты во все российские регионы, кроме Москвы. «Белавиа» помимо Москвы выполняет рейсы в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург, а в июне планировала открыть рейс в Новосибирск.

«Белавиа», в свою очередь, намерена в судебном порядке оспорить решение об ограничении полетов в Россию в Хозяйственном суде ЕЭП и продолжить выполнение рейсов.