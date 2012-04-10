Facebook покупает приложение Instagram. Сумма сделки - 1 млрд долл.

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook договорилась о покупке популярного бесплатного приложения обмена фотографиями Instagram, сумма сделки приравнивается примерно к 1 млрд долл., которые будут выплачены как наличными, так и в виде акций компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта уже в этом квартале, говорится в официальном заявлении Facebook на сайте соцсети.

Летом 2011 года Facebook уже пыталась купить Instagram, но тогда получила отказ.

Instagram насчитывает 8 миллионов пользователей, которые загружают 1,3 миллиона изображений каждый день, передает «Газета.Ru».