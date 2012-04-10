В Киеве начинают разработку новой транспортной схемы.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в эфире телеканала «Киев».

По его словам, городская власть работает над совершенствованием транспортного сообщения в столице.

«Мы приступаем практически к разработке очень важного документа - это транспортная схема Киева. Мы планируем сделать ее уже с участием известных, в том числе иностранных, компаний, которые разрабатывали такую документацию и предложения относительно развития транспортной системы в самых современных регионах и городах мира. Я думаю, мы еще будем это обсуждать с киевлянами, когда будут определенные наработки. Возможно, нужно, чтобы у нас было уже комплексное представление, что и как нужно делать и затем локально решать по очереди проблемы», - сказал А.Попов.