Киев погасил 966 тыс. грн долга перед ЮЗЖД за городскую электричку

Киевская городская администрация погасила перед Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) 966 тыс. грн долга за обслуживание городских электропоездов, курсирующих по Киевскому железнодорожному кольцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця").

По данным пресс-службы, всего с момента запуска движения городской электрички задолженность КГГА за ее обслуживание составляет 34,5 млн. грн.

По данным "Киевпасстранса", ежемесячно услугами городской электрички пользуются более 900 тыс. киевлян и гостей столицы (36,5 тыс. ежедневно).

В "Укрзализныце" напомнили, что согласно законодательству Украины, железные дороги предоставляют льготный проезд социально незащищенным слоям населения: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам и ученикам профессионально-технических учебных заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим (всего 26 категориям граждан). Согласно статье 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», компенсации перевозчику за осуществление перевозок льготных категорий граждан должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов.

В "Укрзализнице" также сообщили, что за 3 месяца 2012 года железные дороги предоставили услуг в пригородном сообщении на сумму 57,2 млн грн, из которых компенсировано облгосадминистрациями 30,2 млн грн (52%), а задолженность составляет 27 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Киев в марте т.г. намеревался погасить значительную часть – 15 млн грн - долга перед ЮЗЖД за обслуживание городской электрички.

10 февраля т.г. Юго-Западная железная дорога проинформировала, что КП «Киевпасстранс» за 2011 год задолжало ей 29 млн грн за обслуживание городской электрички.

Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс». С января по сентябрь 2011 года работали две станции городской электрички - «Киев-Петровка» и «Троещина». В октябре 2011 года были открыты еще 12 станций городской электрички.

С января 2012 года передвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов переданы на баланс КП «Киевпасстранс». «Киевпасстранс» несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

ЮЗЖД отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.