Одесса хочет привлечь на реконструкцию аэропорта 116 млн долл. кредита

Одесский городской совет на следующей неделе может принять решение о привлечении городским аэропортом кредита в размере 116 млн долларов для масштабной реконструкции.

Об этом говорится в подготовленном проекте решения горсовета, которым располагает УНИАН.

На назначенную на 19 апреля сессию Одесского городского совета, среди прочих вопросов, вынесено принятие решения о даче согласия коммунальному предприятию «Международный аэропорт Одесса» на получение у неназванного банка этого кредита и предоставлении горсоветом гарантий по нему.

Одесские власти предлагают аэропорту взять кредит на срок 14 лет по ставке не выше 11% годовых. Погашаться кредит должен ежемесячными платежами, начиная с первого месяца седьмого года кредитования.

На привлеченные средства Одесса планирует удлинить и расширить взлетно-посадочную полосу для приема дальнемагистральных самолетов и реконструировать пассажирский терминал. С завершением трех очередей строительства общая пропускная способность аэропорта должна вырасти до 8 миллионов пассажиров в год с нынешних чуть более 800 тысяч.

Справка УНИАН. Одесский аэропорт входит в тройку крупнейших в Украине, он занимает площадь 571,14 га, имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2800 м, на территории предприятия расположены пассажирский терминал и грузовой комплекс. По итогам 2011 года Одесский аэропорт увеличил пассажиропоток, по сравнению с 2010 годом, на 17% – до 824,3 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесский горсовет одобрил создание консорциума для реконструкции аэропорта