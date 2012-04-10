Кабмин поручил Мининфраструктуры и «Укрзализныце» снизить расходы грузоотправителей

Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») проработать вопрос уменьшения расходов грузовладельцев на оплату логистических услуг, связанных с организацией и осуществлением перевозок.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Согласно сообщению, правительство приняло распоряжение, которое направлено на недопущение удорожания грузоперевозок.

Также этим распоряжением правительство поручило Мининфраструктуры и «Укрзализныце», для недопущения роста транспортных расходов грузовладельцев в результате передачи полувагонов инвентарного парка железных дорог другим госпредприятиям железнодорожного транспорта, применять в расчетах за перевозки грузов порядок начисления платы, установленный для вагонов парка железных дорог.

Кроме того, правительство поставило задачу сделать невозможным отчуждение госпредприятиями железнодорожного транспорта государственного имущества, переданного им на баланс.

Согласно правительственному распоряжению, по желанию грузовладельцев должно быть обеспечено заключение прямых договоров на осуществление перевозок с государственными предприятиями железнодорожного транспорта без привлечения посредников.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс госпредприятий статус парка изменится с «инвентарного» на «собственный». Для организации грузовых перевозок «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр».

«Укрзализныця» планировала завершить передачу грузовых вагонов на баланс госкомпаний до конца первого квартала 2012 года.

В начале 2012 года «Укрзализныця» изменила методику расчета тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, включив в тариф плату за возврат порожнего вагона.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.