ПЖД назначила к Пасхе 3 дополнительных поезда

Приднепровская железная дорога назначила к пасхальным праздникам три дополнительных поезда в дальнем сообщении.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, назначен дополнительный поезд № 579/580 Днепропетровск-Киев 14 и 16 апреля, № 282/281 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 12 и 16 апреля и из Киева 13 и 17 апреля, № 518/517 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 13 апреля и из Львова 16 апреля.

Кроме того, ПЖД изменила периодичность курсирования поезда № 150/149 Запорожье-Киев — поезд выйдет из Запорожья 16 апреля, из Кривого Рога и Киева — 17 апреля.

Напомним, железные дороги Украины на новогодние и рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,642 тыс. пассажиров.

В то же время, "Укрзализныця" заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их заполненность не превышает 50%.