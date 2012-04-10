PKP Intercity объявила тендер по продаже неоплаченных штрафов пассажиров на 7 млн евро

Варшава. Одна из крупнейших в Польше железнодорожных компаний PKP Intercity объявила тендер по продаже права требования неоплаченных обязательств пассажиров за безбилетный проезд, а также за безосновательную остановку поездов стоимостью 7 млн евро.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила ответственная за тендер представитель PKP Intercity Малгожата Урбаняк, которая отметила, что на продажу будет выставлена вся накопленная за последние годы задолженность по штрафам пассажиров перед компанией.

Собеседник агентства добавила, что компания впервые продает эти обязательства, объяснив это решение трудностями с получением средств за предъявленные штрафы.

Согласно сообщению PKP Intercity, стартовая цена выставленных на продажу обязательств составляет около 0,4 млн евро.

Условием участия в тендере является внесение залога в размере 1% от стартовой цены выставленных на продажу неоплаченных штрафов.

PKP Intercity назвала единственным критерием продажи обязательств цену, отметив, что оставляет за собой право отказаться от их продажи.

Представитель компании добавила, что в рамках тендера планируется продать 66 тыс. дел должников, а треть обязательств составляют проценты за вовремя неоплаченный штраф.

Она также отметила, что штраф за безбилетный проезд в поездах PKP Intercity сейчас составляет от около 30 до 75 евро, а за безосновательное срывание стоп-крана – 225 евро.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Intercity сократила чистый убыток в 4 раза до около 6,5 млн евро, получив более 450 евро операционного дохода.

Компания перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в Польше.