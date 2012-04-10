На железнодорожных путях и переездах за 3 месяца произошло 23 ДТП

На железнодорожных путях и переездах в Украине за три месяца 2012 года произошло 23 дорожно-транспортных происшествия — на 7 ДТП больше, чем в январе-марте 2011 года.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в результате ДТП погиб 1 человек и 7 травмированы. Количество пострадавших в ДТП увеличилось на 6 человек, по сравнению с январем-мартом 2011 года.

19 ДТП произошли на переездах, 4 на путях вне переездов.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что за 3 месяца допущено 33 случая незаконного вмешательства в работу железных дорог — на 3 случая больше, чем в первом квартале 2011 года.