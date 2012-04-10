Президент позволил возить пассажиров без лицензий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения международных автомобильных перевозок".

Закон исключает необходимость получения лицензии на осуществление перевозок пассажиров и грузов и определяет перечень разрешительных документов и лицензионных карточек, необходимых для осуществления автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, закон обязывает владельцев транспортных средств, осуществляющих международные автоперевозки, устанавливать контрольные устройства - тахографы, и запрещает перевозки из третьей страны и (или) в третью страну нерезидентами Украины без получения соответствующих разрешений.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада Украины приняла этот закон в новой редакции с предложениями Президента.

Предыдущий закон был принят Верховной Радой Украины 12 января 2012 года, однако глава государства его заветировал.

В новой редакции закона учтены предложения Президента Украины относительно внесения соответствующих изменений в законы "О дорожном движении" и "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности", которые уточняют их положение относительно обязательного наличия лицензионной карточки при осуществлении перевозок автомобильным транспортом только опасных грузов.

Учтено также предложение Президента относительно изменения названия центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта на "центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта".