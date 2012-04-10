Одесский порт принял сухогруз со второй партией электропоездов Hyundai

Одесский морской торговый порт 9 апреля принял сухогруз THOR COMMANDER (132х16 м, флаг Антигуа и Барбуды), который доставил в Украину два состава электропоездов Hyundai.

Как сообщили УНИАН в порту, как и поезда первой партии, электропоезда Hyundai доставлены в 9-вагонной комплектации.

Выгрузку поездов специалисты стивидорной компании «Олимпэкс Купе Интернейшнл», которая оперирует 3 и 4 причалами ОМТП, начали в 8 часов утра 10 апреля.

«Начало работ было отложено из-за сильного ветра, при котором работать с таким габаритным и массивным грузом недопустимо», - сообщили в порту.

Напомним, первая партия электропоездов Hyundai прибыла в Одессу в середине марта.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.