УЗ готова к диалогу с грузоотправителями в вопросах обеспечения грузовых перевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») готова к конструктивному диалогу с владельцами грузов в вопросах обеспечения грузовых перевозок с учетом интересов и грузоотправителей, и железнодорожников.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию организации грузоперевозок железнодорожным транспортом Украины 9 апреля сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

В состав рабочей группы, которую возглавляет заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович, вошли руководители структурных подразделений «Укрзализныци», представители Федерации работодателей Украины, Федерации металлургов Украины, Федерации железнодорожников Украины, ведущих компаний горно-металлургического комплекса Украины.

«Нужно выработать совместные пути развития железнодорожного транспорта. Из-за старения парка грузовых вагонов без его немедленного обновления «Укрзализныця» не в состоянии обеспечить перевозки в полном объеме», - отметил В.Козак.

Он сообщил, что на протяжении 2012-2014 годов закончится срок эксплуатации 30 тыс. вагонов, 50% парка полувагонов (26 тыс. единиц) уже эксплуатируются с удлиненным сроком службы, а 6,5 тыс. полувагонов находятся на обследовании возможности продления нормативного срока.

«Продление срока эксплуатации путем различных видов ремонта, модернизации стоит 60-70% стоимости нового вагона», - отметил В. Козак.

Также он отметил, что изменение статуса полувагонов с "инвентарного" на "собственный" позволяет эффективнее управлять вагонным парком и использовать его для нужд украинской экономики.

«Наш подвижной состав был совместной собственностью стран СНГ. Сейчас за рубежом еще находятся 10 тыс. грузовых вагонов, которые за 1,5 года ни разу не возвращались в Украину», - сказал он.

Кроме того, В. Козак отметил необходимость внедрения рыночных тарифов на грузовые перевозки вагонами «Укрзализныци».

«Если на вагоны собственности «Укрзализныци» распространятся низкие тарифы, в то время как на вагоны других собственников - значительно выше, грузоотправители будут искать, где дешевле. Разница в тарифах и дефицит вагонов порождают коррупцию на рынке грузоперевозок, стимулируют привлечение экспедиторов-посредников, а не добросовестную конкуренцию. Если не закладывать средства на обновление грузового парка, в перспективе перевозить большую часть грузов будет просто нечем», - сказал В.Козак.

По информации В. Козака, в отрасли по-прежнему существует перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, что привело к убыткам в 2011 году в размере 6 млрд грн, что сопоставимо со стоимостью 9 тыс. полувагонов.

По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Д.Демидовича, частные предприятия и государственный железнодорожный транспорт должны работать на равных условиях, а к системе тарифообразования должны применяться законы экономики.

«Заинтересованные стороны продолжают диалог для разработки взаимовыгодного механизма, который позволит развиваться предприятиям и сохранить грузовой парк «Укрзализныци», - отмечается в сообщении «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка изменится с «инвентарного» на «собственный».

С начала 2012 года грузоотправители заявили о существенном повышении цен на грузовые железнодорожные перевозки.